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В Гатчине найдены мертвыми очередные жертвы утечки газа
Сегодня, 12:23
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himif

В Гатчине найдены мертвыми очередные жертвы утечки газа

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На этот раз ими оказались мать и двое маленьких детей.

Утром 20 сентября в квартире жилого дома в Гатчине были обнаружены тела 38-летней женщины, ее 12-летнего сына и 7-летней дочери, сообщает Следком России по Петербургу.

По предварительных данным, семья погибла из-за отравления бытовым газом. 43-летний отец семейства выжил, но госпитализирован с признаками газового отравления.

Возбуждено уголовное дело.

Это уже не первый случай подобной смерти. Совсем недавно в Гатчине в своей квартире из-за утечки газа погибла женщина.

Фото:  pixabay

Теги: гатчина, ленобласть, утечка газа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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