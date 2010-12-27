В Гатчине в своей квартире из-за утечки газа погибла женщина

Ее трое детей находятся в больнице.

В Гатчинском районе Ленинградской области из-за утечки газа в собственной квартире умерла 32-летняя женщина. Ее трое детей доставлены в больницу. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

Инцидент произошел вечером 17 сентября в квартире одного из домов в Гатчине. Детям погибшей 4, 12 и 15 лет, у всех обнаружены признаки отравления.

В ходе осмотра квартиры следователи нашли водонагреватель, установленный на кухне. В конструкцию бойлера были внесены изменения, это и могло стать причиной утечки. Кто это сделал, сейчас выясняют правоохранительные органы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Ранее в Петербурге оштрафовали виновников утечки этантиола .

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