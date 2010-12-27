В Гатчине в своей квартире из-за утечки газа погибла женщина

В Гатчинском районе Ленинградской области из-за утечки газа в собственной квартире умерла 32-летняя женщина. Ее трое детей доставлены в больницу. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Ленобласти.
Инцидент произошел вечером 17 сентября в квартире одного из домов в Гатчине. Детям погибшей 4, 12 и 15 лет, у всех обнаружены признаки отравления.
В ходе осмотра квартиры следователи нашли водонагреватель, установленный на кухне. В конструкцию бойлера были внесены изменения, это и могло стать причиной утечки. Кто это сделал, сейчас выясняют правоохранительные органы.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
Ранее в Петербурге оштрафовали виновников утечки этантиола .
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 )