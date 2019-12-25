В ГИБДД рассказали, сколько за сутки в Петербурге и области произошло ДТП

В результате аварий никто не умер.

За прошедшие сутки на дорогах Петербурга и области произошло 417 дорожно-транспортных происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по городу и области на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

В Петербурге произошло 352 аварии, в которых пострадали 9 человек, ранены – 11 человек, двое из них – дети, в результате ДТП никто не погиб. В области произошло 65 аварий, в которых пострадали 4 человек, ранены – 6 человек, в результате ДТП также никто не скончался.

Ранее стало известно, какие районы Петербурга стали самыми аварийными в этом году.

Фото: Piter.tv