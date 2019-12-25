В ГД внесут законопроект об ужесточении наказания за хулиганство в самолете

Депутаты Государственной думы страны рассмотрят законопроект, устанавливающий высокие штрафы за хулиганство на борту самолетов. Соответствующее заявление журналистам сделал глава профильного комитета нижней палаты российского парламента по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Политик указал СМИ, что действующая административная ответственность за хулиганство во время перелета "невелика", чем нередко пользуются люди. По мнению законодателя, актуальность документа связана с ростом количества административных протоколов, которые оформляются в отношении пассажиров, которые нарушают общественных порядок на авиасудне.

Задержки рейсов, вынужденные посадки и просто дискомфорт в салоне самолета - все это может спровоцировать один человек, нарушающий дисциплину на борту воздушного судна. пояснительная записка

За мелкое хулиганство в пассажирском самолете законопроектом предусмотрен штраф для граждан в размере от пяти до десяти тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Согласно действующим нормам за мелкое хулиганство гражданам грозит штраф от 500 до одной тысячи рублей. За курение на борту предлагается установить штраф от трех до пяти тысяч рублей. Сейчас нарушителей штрафуют на сумму от 500 до полутора тысяч рублей за нарушение запрета курения на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Дополнительно депутат намерен увеличить действующий штраф за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна - от восьми до 12 тысяч рублей (сейчас от двух до пяти тысяч рублей).

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, актуальность инициативы обуславливает рост числа административных протоколов, оформляемых в отношении пассажиров, нарушающих порядок на борту самолетов. "

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Фото: Piter.tv