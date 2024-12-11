В ГД внесли законопроект о приоритете российских товаров на маркетплейсах

Депутаты объяснили, почему отечественным производителям нужно предоставить приоритет.

Депутаты Государственной думы России внесли в нижнюю палату парламента законопроект, которым предлагается обязать маркетплейсы показывать товары, произведенные в нашей стране в первых 15 позициях своих каталогов , а также в результатах поиска. В настоящее время данный документ доступен в электронной базе законодательного органа. Авторы полагают, что отечественные производители должны получить преимущество. Такое решение позволит федеральным властям простимулировать развитие промышленности, увеличить конкурентоспособность, повысить уровень занятости населения и обеспечить рост налоговых поступлений в бюджет.

Сначала нашим, потом вашим. Так должны работать онлайн-витрины. При каждом поиске в топе только отечественная продукция. И для покупателей только плюсы. Ведь именно местные способны предложить уникальные товары. Дмитрий Гусев, один из авторов проекта

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Фото и видео: Piter.tv