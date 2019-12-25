В ГД предложили создать регистр граждан, имеющих антитела к коронавирусу

Сергей Леонов объяснил, какие категории граждан попадут в этот перечень.

В Госдуме РФ предложили создать дополнительный регистр граждан, имеющих антитела к коронавирусу. При этом эти люди могли не обращаться за медицинской помощью или болеть бессимптомно. Такое заявление сделали депутаты, которые отправили министру здравоохранения Михаилу Мурашко соответствующе письмо.Автором инициативы выступил заместитель председателя профильного комитета по охране здоровья Сергей Леонов.

Считаю целесообразным дополнительно создать федеральный регистр граждан, которые имеют диагностический титр антител IgG к коронавирусу, и предусмотреть возможность выдачи им QR-кода сроком на шесть месяцев. Сергей Леонов, депутат ГД

Парламентарий обратил внимание чиновников на то, что не всегда человек может получить от государства QR-код, даже если имеет антитела к ковиду. Мера, предлагаемая Леоновым, будет актуальная для таких граждан. В реестре также окажутся россияне, которые вакцинировались препаратами иностранного производства.

В комтрансе прокомментировали вероятность блокировки льготных проездных для пожилых без QR-кода.

Фото: Piter.tv