В понедельник, 19 августа, в Фрунзенском районе неработающий светофор создал массовое ДТП. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.
Инцидент произошел в районе Гамбургской площади.
Происходит какой-то транспортный коллапс
отмечает корреспондент
На кадрах видно, что из-за неисправного светофора столкнулись несколько машин. Видимых повреждений нет.
Петербуржцы отмечают, что на месте образовалась огромная пробка.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге умерла пенсионерка, выпавшая на ходу из автобуса.
Видео:Piter.TV
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