Образовалась огромная пробка.

В понедельник, 19 августа, в Фрунзенском районе неработающий светофор создал массовое ДТП. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Инцидент произошел в районе Гамбургской площади.

Происходит какой-то транспортный коллапс отмечает корреспондент

На кадрах видно, что из-за неисправного светофора столкнулись несколько машин. Видимых повреждений нет.

Петербуржцы отмечают, что на месте образовалась огромная пробка.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге умерла пенсионерка, выпавшая на ходу из автобуса.

Видео:Piter.TV