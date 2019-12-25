В Финляндии вакцину от коронавируса протестируют на младенцах

Речь идет про вакцину Comirnaty.

Ученые из университета Тампере (Финляндия) протестируют на младенцах от 6 до 12 месяцев вакцину от коронавируса. Об этом сообщает телеканал Yle.

Протестирована будет вакцина Comirnaty, разработанная компаниями Biontech и Pfizer. Стало известно, что уже были сформированы группы от двух лет и старше. Сейчас для тестов ищут младенцев от 6 до 12 месяцев. Отмечается, что для исследования необходимо набрать 1250 испытуемых.

К участию в исследовании допускаются здоровые дети до 12 лет, у которых нет снижающего иммунитет заболевания, синдрома мультисистемного воспаления у детей и подростков (MIS-C) или аллергической реакции на вакцины, — сообщает телеканал.

Так, одна группа детей получит вакцину, а друга плацебо. Затем исследователи будут наблюдать за реакцией организма: поднимется ли температура, появится ли покраснение на месте укола.

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