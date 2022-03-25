В Финляндии собрали больше пяти тысяч подписей против закрытия границы с Россией

На финском сайте по сбору подписей под петициями к властям появился призыв ослабить запрет на пересечение границы с Россией. За сутки петиция собрала более пяти тысяч подписей.
Больше всего подписей поступило от жителей Финляндии. Среди других подписантов россияне, чехи, норвежцы, американцы, шведы, ирландцы и эстонцы.
Автором петиции выступил гражданин Финляндии Петри Маттинен из Иматры.
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Среди других подписантов много людей с русскими именами, видимо, это те жители Финляндии, кого закрытие границы коснется в первую очередь.
Скриншоты: adressit.com
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