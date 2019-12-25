В Филармонии стартует новый сезон Филармонического общества

На концерте исполнят три сочинения Чайковского.

В Большом зале Филармонии пройдет концерт, посвященный последнему десятилетию двадцатого века. На открытии сезона Филармонического общества Петербурга музыканты выступят с сочинениями Чайковского. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Ценители музыки смогут услышать "Концерт для скрипки с оркестром", "Концерт № 1 для фортепиано с оркестром" и "Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром". Исполнять произведения композитора будут Сергей Ролдугин, Илья Иофф и Мирослав Култышев. Руководить коллективом будет дирижер Александр Титов.

Ранее на Piter.tv сообщили, что театральный сезон в Петербурге начинается с премьер и лучших спектаклей.

Фото: Pexels