В Филармонии стартует новый сезон Филармонического общества

В Большом зале Филармонии пройдет концерт, посвященный последнему десятилетию двадцатого века. На открытии сезона Филармонического общества Петербурга музыканты выступят с сочинениями Чайковского. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Ценители музыки смогут услышать "Концерт для скрипки с оркестром", "Концерт № 1 для фортепиано с оркестром" и "Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром". Исполнять произведения композитора будут Сергей Ролдугин, Илья Иофф и Мирослав Култышев. Руководить коллективом будет дирижер Александр Титов.
Ранее на Piter.tv сообщили, что театральный сезон в Петербурге начинается с премьер и лучших спектаклей.
Фото: Pexels
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