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В ФРГ считают нужным учесть обязательства перед НАТО при поставках ракет Taurus Украине

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Йоханнес Арльт рассказал об обязательствах страны перед НАТО.

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии, а также по совместительству эксперт по вопросам обороны Йоханнес Арльт полагает, что в вопросе возможных военных поставок для ВСУ дальнобойных крылатых ракет Taurus власти ФРГ должны учитывать международные  обязательства перед Североатлантическим альянсом. Соответствующее заявление политик сделал в эфире местного телеканала Phoenix. Йоханнес Арльт добавил, что европейская страна проявляет солидарность с Украиной, но ей также важно выполнять задачи в рамках НАТО. Сейчас эксперты пытаются согласовать друг с другом разные задачи.

Проблема крылатых ракет Taurus среди прочего заключается в том, что мы также взяли на себя обязательство в НАТО иметь наготове определенное количество. Уже сейчас мы не в полной мере выполняем количественные цели.

Йоханнес Арльт, депутат ФРГ

Напомним, что в Германии ведутся ожесточенные дискуссии о необходимости передачи киевскому режиму дальнобойных ракет немецкого производства Taurus, которые украинские власти в конце мая официально запросили у Берлина. 

Фото и видео: YouTube / phoenix

Теги: taurus, бундестаг, военная помощь, германия, йоханнес арльт, нато
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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