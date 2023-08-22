В ФРГ считают нужным учесть обязательства перед НАТО при поставках ракет Taurus Украине

Йоханнес Арльт рассказал об обязательствах страны перед НАТО.

Депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии, а также по совместительству эксперт по вопросам обороны Йоханнес Арльт полагает, что в вопросе возможных военных поставок для ВСУ дальнобойных крылатых ракет Taurus власти ФРГ должны учитывать международные обязательства перед Североатлантическим альянсом. Соответствующее заявление политик сделал в эфире местного телеканала Phoenix. Йоханнес Арльт добавил, что европейская страна проявляет солидарность с Украиной, но ей также важно выполнять задачи в рамках НАТО. Сейчас эксперты пытаются согласовать друг с другом разные задачи.

Проблема крылатых ракет Taurus среди прочего заключается в том, что мы также взяли на себя обязательство в НАТО иметь наготове определенное количество. Уже сейчас мы не в полной мере выполняем количественные цели. Йоханнес Арльт, депутат ФРГ

Напомним, что в Германии ведутся ожесточенные дискуссии о необходимости передачи киевскому режиму дальнобойных ракет немецкого производства Taurus, которые украинские власти в конце мая официально запросили у Берлина.

Фото и видео: YouTube / phoenix