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В Евросоюзе заявили, что санкции России не мешают
Сегодня, 15:59
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matveyvn

В Евросоюзе заявили, что санкции России не мешают

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"Санкции не подрывают возможности России бороться с коронавирусом"

В Евросоюзе заявили, что санкции против России не мешают стране бороться с пандемией коронавируса. Заявление сделал представитель Еврокомиссии Питер Стано.

Санкции не подрывают возможности России бороться с коронавирусом, - сказал Стано. Его цитату приводит ТАСС.

Накануне Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия призвали Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша отменить односторонние санкции для более эффективной борьбы с коронавирусом.

Ранее в парламенте Италии демонстративно сняли флаг ЕС.

 

Теги: евросоюз, коронавирус, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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