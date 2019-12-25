В Евросоюзе заявили, что санкции России не мешают

В Евросоюзе заявили, что санкции против России не мешают стране бороться с пандемией коронавируса. Заявление сделал представитель Еврокомиссии Питер Стано.
Санкции не подрывают возможности России бороться с коронавирусом, - сказал Стано. Его цитату приводит ТАСС.
Накануне Россия, Венесуэла, Иран, Китай, КНДР, Куба, Никарагуа и Сирия призвали Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша отменить односторонние санкции для более эффективной борьбы с коронавирусом.
Ранее в парламенте Италии демонстративно сняли флаг ЕС.
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