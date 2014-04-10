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В Евросоюзе заявили, что не боятся Россию

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ЕС хочет, чтобы действия России были боле предсказуемыми.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил в интервью бельгийскому телеканалу LN24, что Евросоюз хочет, чтобы действия России были более предсказуемыми и стабильными.

Мы осуждаем незаконные, подрывные и провокационные действия России. Мы не боимся Россию и проявляем решительность. Я смог это спокойно, но решительно заявить в разговоре с президентом Владимиром Путиным неделю назад, - сказал Шарль Мишель.

Он отметил, что общие интересы и ценности поможет защитить сплоченность Европы и США в отношении Москвы. Он отметил, что накануне встречи Байдена и Путина будет проведена углубленная дискуссия с американскими партнерами.

Видео: LN24

Теги: встреча путина и байдена, действия россии, евросоюз
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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