В Европе стоимость российского топлива выросла почти в два раза

Цена составила 137 долларов за тонну.

В Европе подорожал российский энергетический уголь. Так, с мая его стоимость выросла до 137 долларов за тонну. Для сравнения, раньше цена составляла 74 доллара. Об этом пишет "Коммерсант".

Азиатское направление экспорта рост цен также затронул. При поставках через порты Дальнего Востока на условиях FOB (расходы по доставке товара на судно несет продавец) достигли 146 долларов за тонну. (в мае стоимость составляла 96 долларов).

Отмечается, что стоимость российского экспортного угля выросла из-за роста цен на газ. Его альтернативой считается уголь. При этом, например, Индонезия и ЮАР объемы экспорта снижают, по этой причине на рынке сокращается предложение.

Основными потребителями энергетического угля являются электростанции, использующие его для производства электричества.

По прогнозу агентства Platts, уголь в ближайшее время будет вытеснять газ в качестве топлива для электростанций там, где имеется для этого техническая возможность.

Фото: pixabay