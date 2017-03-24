В Евпатории мужчина украл более 250 тысяч рублей с карты знакомого

На территории Евпатории местный житель украл более 250 тысяч рублей с банковской карты своего знакомого. В пресс-службе регионального управления российских правоохранительных органов уточнили, что 53-летний мужчина обратился в полицию и сообщил, что у него пропало более 250 тысяч рублей. Подозреваемым оказался ранее судимый 32-летний крымчанин. Установлено, что потерпевший в ходе совместного употребления алкоголя похвастался подозреваемому о крупной сумме денег, находящейся у него на сберегательном счёте.

Дождавшись, когда под воздействием алкоголя потерпевший уснёт, задержанный воспользовался чужим телефоном и через онлайн банкинг перевел все средства на банковскую карту заявителя, ПИН-код от которой ему ранее был известен. пресс-служба МВД РФ по полуострову

Злоумышленник выкрал карту знакомого и потратил денежные средства на свои нужды. Сейчас фигурант расследования признал свою вину. В его отношении ведется уголовное дело по статье за кражу в крупном размере. Преступнику грозит до шести лет лишения свободы. Оперативники изъяли у крымчанина похищенную карту и два гаджета, купленных на деньги потерпевшего. Сейчас он находится под запретом определённых действий.

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Фото и видео: МВД Медиа