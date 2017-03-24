В Брянской области за получение взятки в размере более 1,7 млн рублей задержана работница госучреждения

Женщина помогала заинтересованным бизнесменам получать госконтракты.

На территории Брянской области за получение взятки в размере более 1,7 млн рублей задержана работница государственного учреждения. В пресс-службе регионального управления российских правоохранительных органов уточнили, что специалист по закупкам местного казённого учреждения получила от индивидуального предпринимателя денежные средства. Злоумышленница при проведении конкурсов на поставку товаров и предоставление услуг для нужд ведомства неоднократно оказывала содействие заинтересованным лицам в победе в тендерах, а также заключении с ними контрактов.

В ходе обыска по месту проживания женщины, а также в её рабочем кабинете изъяты документы, имеющие доказательственное значение. пресс-служба МВД РФ по региону

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ. На период расследования фигурантка расследования отправлена под стражу.

В Севастополе школьница хотела украсть алкоголь из магазина.

Фото и видео: МВД Медиа