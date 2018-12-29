В Эрмитаже защитят "антивандальной" системой двуглавых орлов на Александровской колонне

Напомним, что в начале этого года полицейские Центрального района Петербурга заметили, что декоративный элемент исчез с с ограждения Александровской колонны.

В Эрмитаже разработают новую систему крепления фигур двуглавых орлов к ограде Александровской колонны на Дворцовой площади Петербурга. Об этом сообщают в пресс-службе музея.

Проводят специальные исследования и разрабатывают новую антивандальную систему крепления, которая позволит сохранять орлов, несмотря на их очень большой вес отмечают в музее

Напомним, что в начале этого года правоохранители Центрального района Петербурга заметили, что декоративный элемент исчез с ограждения Александровской колонны. Как оказалось, двуглавых орлов демонтировали специалисты для проведения реставрации.

В музее отметили, что реставрация понадобилась после того, как туристы "неудачно" сфотографировались с этим элементом.

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