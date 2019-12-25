В Эрмитаже петербуржцам предложили создать лучшую ёлочную игрушку

Заявки на участие принимаются до 5 октября, затем жюри составит топ-100 участников.

В субботу, 23 октября, петербуржцам предложили поучаствовать в международном конкурсе от Эрмитажа - создать елочную игрушку. Об этом сообщается на странице музея в Instagram.

В этом году темой конкурса - "Мосты культуры". Участники должны сделать игрушки, которые познакомили бы окружающих с культурой их страны, города или региона. Стать конкурсантом может любой желающий. Главное условие конкурса - сделать игрушку своими руками.

Заявки на участие принимаются до 5 октября, затем жюри составит топ-100 участников. Их игрушками украсят новогодние ели в фойе Эрмитажного театра. После этого, также в декабре, пройдёт церемония награждения победителей.

Отметим, что конкурсные заявки участников будут оценивать в рамках двух возрастных групп: до 15 лет и от 16 лет. Для каждой категории выделят свою номинацию, где будет по три победителя.

Ранее сотрудники ГМЗ "Петергоф" могут остаться без зарплаты из-за низких доходов музея. Основную прибыль приносили иностранные туристы.

Фото: Instagram / hermitage_museum