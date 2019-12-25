В Эрмитаже открыли дополнительные входы в музей

В учреждения культуры теперь можно пройти без QR-кода.

В Эрмитаже открылись дополнительные входы. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

Сегодня, 6 марта, в главный музейный комплекс можно теперь войти со стороны дома № 48 на Дворцовой набережной. Со стороны дома № 47 на набережной Мойки тоже впускают посетителей. Работает и центральный вход.

Отметим, что в учреждения культуры теперь можно пройти без QR-кода. Но для гостей без масок двери будут закрыты. Ковидные меры пока в городе не отменили.

Ранее на Piter.tv: на концерте группы "Алиса" в зале "Гигант-холл" забыли про ковидные меры.

Фото: Pexels