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В Эрмитаже открыли дополнительные входы в музей
Сегодня, 19:17
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В Эрмитаже открыли дополнительные входы в музей

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В учреждения культуры теперь можно пройти без QR-кода.

В Эрмитаже открылись дополнительные входы. Об этом сообщили в пресс-службе музея. 

Сегодня, 6 марта, в главный музейный комплекс можно теперь войти со стороны дома № 48 на Дворцовой набережной. Со стороны дома № 47 на набережной Мойки тоже впускают посетителей. Работает и центральный вход. 

Отметим, что в учреждения культуры теперь можно пройти без QR-кода. Но для гостей без масок двери будут закрыты. Ковидные меры пока в городе не отменили. 

Ранее на Piter.tv: на концерте группы "Алиса" в зале "Гигант-холл" забыли про ковидные меры.

Фото: Pexels

Теги: дополнительные входы, культура, музей, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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Цветков Денис
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