Выставка открыта до 29 сентября.

В Эрмитаже открылась выставка "Эпоха Дюрера". Там можно увидеть рисунки и гравюры немецкой школы XV–XVI веков. Экспозиция включает работы художников эпохи Возрождения. Посетители увидят картины Дюрера и его учеников – Грина и Лукаса Кранаха Старшего. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Художники обращались к разным темам в своем творчестве: от легенд и библейских сюжетов до графических образов эпохи и портретов известных современников. Их работы отличают изысканность и утонченность форм, динамичность композиций.

Выставка открыта до 29 сентября. Работы покажут только на временной выставке. Постоянно держать их на свету нельзя, потому что при контакте с ультрафиолетом изображения выгорают.

Ранее мы писали, что в Союзе художников объявили об открытии трех выставок.

Фото: Википедия, Автопортрет в одежде, отделанной мехом (1500)