У туриста из Голландии украли кошелек в Эрмитаже

Пропали 30 евро, 200 рублей, банковская карта и права на мотоцикл.

В субботу, 27 июня около 15:00 во время экскурсии по Эрмитажу обокрали туриста из Голландии. Об этом сообщило АН "Оперативное прикрытие".

У 64-летнего гостя Петербурга пропал черный кошелек. В нем были 30 евро, 200 рублей, банковская карта и водительские права на мотоцикл.

Известно, что потерпевший отбывает из города 29 июля. После кражи он попросил справку для страховой компании.

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Фото: Pixabay