В Ермилово прошел обзор книг серии "Я познаю мир"

Ермиловская сельская библиотека для учащихся провела обзор книг серии "Я познаю мир". Присутствующие ребята познакомились с красочными изданиями. Данная серия книг предложена в качестве учебного пособия, рекомендована для расширения кругозора по широкому кругу знаний: естественных и гуманитарных наук, истории, культуры.
Короткие увлекательные рассказы привлекли внимание ребят.
Для проведения мероприятия в библиотеке оформлена книжная выставка "День знаний открывает книга".
Источник: пресс-служба администрации Приморского городского поселения
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