В Ермилово прошел обзор книг серии "Я познаю мир"

Данная серия книг предложена в качестве учебного пособия, рекомендована для расширения кругозора по широкому кругу знаний: естественных и гуманитарных наук, истории, культуры.

Ермиловская сельская библиотека для учащихся провела обзор книг серии "Я познаю мир". Присутствующие ребята познакомились с красочными изданиями. Данная серия книг предложена в качестве учебного пособия, рекомендована для расширения кругозора по широкому кругу знаний: естественных и гуманитарных наук, истории, культуры.

Короткие увлекательные рассказы привлекли внимание ребят.

Для проведения мероприятия в библиотеке оформлена книжная выставка "День знаний открывает книга".

Источник: пресс-служба администрации Приморского городского поселения