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В Ермилово прошел обзор книг серии "Я познаю мир"
Сегодня, 11:40
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KaterinaKono13

В Ермилово прошел обзор книг серии "Я познаю мир"

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Данная серия книг предложена в качестве учебного пособия, рекомендована для расширения кругозора по широкому кругу знаний: естественных и гуманитарных наук, истории, культуры.

Ермиловская сельская библиотека для учащихся провела обзор книг серии "Я познаю мир". Присутствующие ребята познакомились с красочными изданиями. Данная серия книг предложена в качестве учебного пособия, рекомендована для расширения кругозора по широкому кругу знаний: естественных и гуманитарных наук, истории, культуры.

Короткие увлекательные рассказы привлекли внимание ребят.

Для проведения мероприятия в библиотеке оформлена книжная выставка "День знаний открывает книга".

Источник: пресс-служба администрации Приморского городского поселения

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Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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