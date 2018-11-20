В Эквадоре грабители зарезали российского туриста

Мужчина приехал в Эквадор вместе с супругой и убит в исторической части столицы во время ограбления.

В столице Эквадора при попытке ограбления был убит турист из России.

Алексей Д. вечером 4 февраля вышел с супругой погулять в исторический центр столицы Эквадора Кито. К ним подбежали 4 грабителя и нанесли туристу несколько ножевых ранений. Мужчину доставили в больницу, но, несмотря на все усилия медиков, его спасти не удалось.

Троих грабителей задержали по горячим следам. Четвертый преступник, родственник одного из троицы, объявлен в розыск. Полиция Эквадора усиленно ищет четвертого преступника и расследует дело.

Видео: YopuTube/Kudu Video