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В Эквадоре грабители зарезали российского туриста

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Мужчина приехал в Эквадор вместе с супругой и убит в исторической части столицы во время ограбления.

В столице Эквадора при попытке ограбления был убит турист из России.

Алексей Д. вечером 4 февраля вышел с супругой погулять в исторический центр столицы Эквадора Кито. К ним подбежали 4 грабителя и нанесли туристу несколько ножевых ранений. Мужчину доставили в больницу, но, несмотря на все усилия медиков, его спасти не удалось. 

Троих грабителей задержали по горячим следам. Четвертый преступник, родственник одного из троицы, объявлен в розыск. Полиция Эквадора усиленно ищет четвертого преступника и расследует дело.

 

Видео: YopuTube/Kudu Video

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Мировые новости, Новости России,

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