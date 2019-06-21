В Екатеринбурге вспыхнул пожар в ТЦ "Гринвич"

Уточняется, что произошло возгорание градирни системы охлаждения вентиляции на кровле здания.

В Екатеринбурге вспыхнул пожар в торговом центре "Гринвич". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Свердловской области.

Инцидент произошел утром 10 апреля. На пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в районе ТЦ. Прибывшие на место огнеборцы выяснили, что произошло возгорание градирни системы охлаждения вентиляции на кровле здания.

Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Возгорание оперативно ликвидировали. Информации о пострадавших не поступало. Причину пожара предстоит установить дознавателям.

Ранее мы сообщали, что в Забайкальском крае ликвидировано более 50 природных и техногенных пожаров.

Видео: МЧС Свердловской области