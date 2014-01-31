Пострадавших в результате ДТП нет.

В Екатеринбурге водитель BMW влетел в припаркованные автомобили. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Инцидент произошел утром 11 сентября на улице Родонитовой. 26-летний мужчина взял в Перми напрокат иномарку и доехал на ней до Екатеринбурга. Водитель не успел вовремя свернуть и влетел в припаркованные машины. Отмечается, что виновник аварии был трезв. Пострадавших в результате ДТП нет. В ГИБДД столицы Урала заявили, что не получали информации об этом инциденте.

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Видео: Telegram / Ural Mash