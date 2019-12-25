В Екатеринбурге сотрудника ДПС подозревают в регулярном сексе с 12-летней

С 1 сентября 2019 по 5 февраля 2020 года прапорщик неоднократно вступал в половую связь с 12-летней девочкой в общежитии.

В Екатеринбурге инспектор ГИБДД подозревается в регулярном сексе с 12-летней школьницей.

Издание " URA.RU" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что 35-летний прапорщик из дежурной части городского ГИБДД, являющийся инспектором ДПС, в период с 1 сентября 2019 по 5 февраля 2020 года неоднократно вступал в половую связь с 12-летней школьницей в общежитии Екатеринбурга.

На данный момент, подозреваемый в педофилии мужчина, уволен из органов. Возбуждено уголовное дело по статье "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста".

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Фото: Piter.TV