В Екатеринбурге школьник с ножом напал на одноклассника в гимназии №205

На место ЧП выехала полиция и сотрудники ПДН.

На территории Екатеринбурга в Свердловской области школьник с ножом напал на одноклассника. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале SHOT. По данным источника, инцидент зафиксирован в местной гимназии под номером 205. Очевидцы говорят о том, что один из детей набросился на оппонента и ранил того в спину. Согласно предварительным сведениям, ранее ученики поссорились из-за оскорблений, высказанных в адрес семьи одного из конфликтующих. В результате обиженный мальчик пришел в образовательное учреждение с холодным оружием. Известно, что пострадавший был госпитализирован в больницу.

Позже появились данные о том, что начальник пресс-службы регионального управления правоохранительных органов Валерий Горелых сообщил, что на место чрезвычайной ситуации выехала следственно-оперативная группа полиции территориального ОВД. В том числе туда входят инспекторы по делам несовершеннолетних. Полковник Горелых заметил, что позже расскажет о подробностях разбирательства дополнительно.

В апарт-отеле на Витебском проспекте мужчина ранил ножом постояльца.

Видео: Telegram / SHOT

Фото: Telegram / Mash Ural, SHOT