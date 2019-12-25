В Екатеринбурге школьник напал на учительницу с молотком

Женщина получила серьезные травмы и попала в реанимацию.

Утром 25 декабря в школе №24 в Кировском районе Екатеринбурга произошло ЧП. Ученик девятого класса набросился с молотком на учителя русского языка и литературы. Об этом пишет Znak.com.

Одноклассник подозреваемого рассказал, что тот в начале напал на женщину в школе, а затем подкараулил ее за гаражами. Подросток ударил жертву по голове молотком, после хотел добить ножом. Однако сзади оказался учитель физкультуры. Он скрутил нападающего, вызвал скорую и полицию.

По предварительной информации, женщина получила серьезные травмы и попала в реанимацию. Школьника задержали. Причиной нападения могла стать угроза учительницы поставить двойку по русскому языку и литературе.

По факту случившегося ведется проверка.

Ранее мы писали, что в Петербурге неизвестный избил пенсионерку и украл у нее полмиллиона.