В Египте нашли останки четырёхлапого кита, его череп напоминает голову Анубиса

Предки современных китов произошли от наземных оленеподобных млекопитающих.

В Египте ученые нашли останки четырехлапого кита. От обнаружения окаменелостей до открытия прошло 13 лет. В связи с тем, что череп морского млекопитающего напоминает голову Анубиса, этот вид получил название Phiomicetus anubis, сообщает "Би-би-си".

Отмечается, что предки современных китов роизошли от наземных оленеподобных млекопитающих. По мнению ученых, этот вид мог ходить по суше, а также плавать в воде.

У четырехлапого кита была сильная челюсть, благодаря которой он мог ловить крокодилов и мелких млекопитающих.

Я думаю, что он был богом смерти для большинства животных, живших рядом с ним, — сказал ведущий автор исследования Абдулла Гохар.

Ученые считают, что в Южной Азии появились первые киты, примерно 50 лн лет назад.

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