В Египте 200 граждан РФ не смогли вылететь из аэропорта из-за поломки самолета
Сегодня, 11:41
Их рейс постоянно переносили, но никто не называл причину.

В Египте 200 российских граждан не смогли вылететь из аэропорта из-за поломки самолета. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника, туристы оставались в неведении 12 часов. Их рейс постоянно переносили, но никто не называл причину переноса. Кроме того, представители авиакомпании "AAlMasria", которая осуществляла рейс, не выходили к пассажирам, чтобы прояснить ситуацию.

Для привлечения внимания российские туристы устроили бунт и заблокировали соседние гейты, чтобы другие рейсы не смогли вылететь. В результате этой акции им выдали еду и воду. Спустя пару часов туристы смогли вылететь домой. При этом компенсации за задержку рейса они не получат из-за отказа аэропорта ставить соответствующую отметку на посадочном талоне.

Ранее мы сообщали, что петербуржцы вернулись из Китая без чемоданов из-за решения экипажа.

