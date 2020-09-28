В ЕС согласовали расширение списка санкций против РФ за Крымский мост

Санкционный список пополнился двумя физическими лицами и четырьмя юридическими.

В Евросоюзе согласовали расширение списка санкций против РФ за Крымский мост. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Известно, что санкционный список пополнился двумя физическими лицами и четырьмя юридическими.

Послы согласовали включение в список рестриктивных мер за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины. рассказал источник агентства

Лица и компании принимали участие в строительстве Крымского моста.

Ранее правительство ФРГ не согласилось с выводами Бундестага.

Видео: YouTube / ТСН