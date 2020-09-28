В ЕС согласовали расширение списка санкций против РФ за Крымский мост

В Евросоюзе согласовали расширение списка санкций против РФ за Крымский мост. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.
Известно, что санкционный список пополнился двумя физическими лицами и четырьмя юридическими.
Послы согласовали включение в список рестриктивных мер за подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.
рассказал источник агентства
Лица и компании принимали участие в строительстве Крымского моста.
Ранее правительство ФРГ не согласилось с выводами Бундестага.
Видео: YouTube / ТСН
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