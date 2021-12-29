В Дзержинске возбудили уголовное дело о мошенничестве против депутата гордумы

Наталью Мигунову и ее подчиненного подозревают в присвоении более одного миллиона рублей.

В Нижегородской области задержали депутата гордумы Дзержинска Наталью Мигунову, которая также является директором муниципального казенного учреждения "Ритуал". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение регионального СКР.

По версии следствия Мигунова и еще один сотрудник МКУ в период с 2016 по 2019 год фиктивно трудоустроили в "Ритуал" не менее семи человек. Фактически они там не работали, однако директор и ее подчиненный присвоили себе их заработную плату на общую сумму более одного миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенного организованной группой. В настоящее время решается вопрос о задержании Мигуновой и других сотрудников "Ритуала".

Ранее в отношении ректора Смоленского университета спорта возбудили еще одно дело.

Видео: СУ СКР по Нижегородской области