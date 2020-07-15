В Домодедово семья организовала бизнес по оказанию интим услуг

Отец, сын и сожительница мужчины организовали бизнес по оказанию интим услуг.

В подмосковном Домодедово ликвидирован бизнес с занятием проституцией.

Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из УМВД России по г.о. Домодедово задержаны участники группы, подозреваемые в организации занятия проституцией. 50-летний мужчина, его 36-летняя сожительница и его 28-летний сын организовали бизнес по оказанию интимных услуг за денежное вознаграждение.

Семейство организовало на одной из автодорог "точку". Женщина подбирала девушек, молодой человек осуществлял доставку девушек к месту "работы", собирал деньги.

В ходе спецоперации и обыска в частном доме в Домодедово злоумышленники были задержаны. Также в доме находились 3 девушки с низкой социальной ответственностью. Им наложен штраф в размере 2 000 рублей. В отношении организаторов возбуждено уголовное дело. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее:Полковника Генпрокуратуры будут судить за пьяный дебош

Видео и фото: МВД МЕДИА