Полковника Генпрокуратуры будут судить за пьяный дебош

Дело экс-прокурора Игоря Мыльникова поступило в Дорогомиловский суд Москвы в кратчайшие сроки

Оно было возбуждено по факту применения насилия в отношении представителя власти, максимальным наказанием за которое является лишение свободы на 5 лет. С учетом того, что Мыльников признал вину и раскаялся в содеянном, сохраняется вероятность условного срока. Если суд примет во внимание заслуги почетного работника Генпрокуратуры, он сможет ограничиться штрафом.

Напомним, инцидент с участием Игоря Мыльникова, занимавшего на тот момент пост заместителя начальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры, произошел 29 июня. Находясь в нетрезвом состоянии, он ошибся адресом и начал конфликтовать с охраной дома. Полицейские, прибывшие на вызов, забрали Мыльникова, не имевшего при себе служебного удостоверения, в отделение, где он продолжил вести себя агрессивно и спровоцировал драку. Это попало на видео и распространилось в сети.

В дальнейшем Мыльников был уволен за нарушение кодекса прокурорской этики. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поставил дело на контроль в центральном аппарате.

Видео: Youtube/Социальные Новости