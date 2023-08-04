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В Дмитрове местный житель подозревается в убийстве супруги на почве ревности

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Очевидцем преступления стала дочь погибшей.

В Дмитрове местный житель подозревается в убийстве супруги на почве ревности. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Московской области.

Инцидент произошел 2 августа. 44-летний подозреваемый в частном доме в ходе бытовой ссоры нанес ножевые ранения своей супруге. Женщина скончалась на месте от полученных ранений.

Очевидцем преступления стала дочь погибшей. Она вызвала скорую помощь и правоохранительные органы. Мужчина был задержан. Следователи и криминалисты провели осмотр места происшествия.

Ранее СК предъявил обвинение мужчине, бросившему нож в семилетнего сына сожительницы в Подмосковье.

Видео: Telegram / ГСУ СК России по Московской области

Теги: дмитров, ревность, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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