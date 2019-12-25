Давка образовалась на станции метро "Девяткино" утром 1 сентября

Станция метро "Девяткино" вновь функционирует в обычном режиме после утренней давки.

Утренний наплыв горожан на станцию метро "Девяткино" 1 сентября вызвал временные ограничения в доступе к вестибюлю. Однако, как сообщает пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок", ситуация быстро была разрешена, и в настоящее время все ограничения сняты.

В 9 утра на станции "Девяткино" для входа пассажиров стали доступны все четыре двери, Ранее открыто было только две для ограничения потока пассажиров.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Петербурге планируют открыть три станции метро.

Фото: Piter.TV