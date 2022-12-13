В Дендрарии Сочи вырубают единственную в России плантацию японского бамбука

Плантация была высажена в 1964 году. Растениям около 59 лет.

Стало известно, что сотрудники Дендрария в Сочи начала вырубку единственной в РФ крупной плантации бамбука вида японский мадаке. Это необходимо, чтобы сохранить корневища плантации для дальнейшего восстановления. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ведущего научного сотрудника сочинского нацпарка Галину Солтани.

Ранее эксперты сообщали о пробных работах на плантациях после начала цветения. Однако в связи с непогодой на побережье Сочи, снегопадами и ливнями, к вырубке удалось приступить лишь сейчас. Солтани уточнила, что этот бамбук отличается от других видов тем, что его стебли более крупные и достигают 10 см в диаметре. Плантация была высажена в 1964 году. Растениям около 59 лет.

Так, по данным Дендрария, плантация, расположенная на соседней площадке, также цвела в апреле 1997 года. Плантация была срезана "на пень", проведены реабилитационные мероприятия, после чего начался рост новых побегов.

По словам Солтани, сохранить корневища важно еще и потому, что взять новые семена на плантации после цветения не получится. Виной всему погодные условия - температурные качели, которые ранее наблюдались в Сочи.

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Фото: phxere

