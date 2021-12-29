Нурмагомед Суракатов проходит по делу о мошенничестве.

В Дагестане задержан ректор технического госуниверситета. Об этом журналистам сообщили в региональной пресс-службе Следственного комитета. Мужчина пойман в рамках уголовного расследования по статье за мошенничество в особо крупном размере. Следствие считает, что в период с 2015 по 2018 года Нурмагомед Суракатов в составе организованной преступной группы отправлял денежные средства на расчетные счета доверенных лиц. Деньги переводились со стипендиальных счетов, а далее - обналичивались. В ОПГ также входили и другие сотрудники (должностные лица) ДГТУ.

В СК РФ уточнили, что фигуранты дела подделывали подписи в платежных ведомостях о получении зарплаты и премий сотрудниками вуза. Он получали наличные средства без оприходования в кассу образовательного учреждения. В общей сложности потеря составила свыше 90 млн рублей, направленных из федерального бюджета ДГТУ.

На рабочем месте подозреваемого и по месту жительства проведены обыски.

В Курортном районе полицейские задержали закладчика.

Фото: Piter.tv

