В Дагестане произошло ДТП с участием 16 автомобилей

Предварительными причинами ДТП назвали туман и несоблюдение водителями скоростного режима и дистанции.

В Дагестане произошло массовое ДТП с участием 16 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-слежбе МВД республики.

Инцидент произошел утром 21 декабря на 781-м километре ФАД "Кавказ". В результате столкновения 16 автомобилей пострадавших и погибших нет. Предварительными причинами ДТП назвали туман и несоблюдение водителями скоростного режима и дистанции. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в Белом доме рассказали об аварии с участием кортежа Байдена.

Видео: Telegram / РИА Новости