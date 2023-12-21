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В Дагестане произошло ДТП с участием 16 автомобилей

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Предварительными причинами ДТП назвали туман и несоблюдение водителями скоростного режима и дистанции.

В Дагестане произошло массовое ДТП с участием 16 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-слежбе МВД республики.

Инцидент произошел утром 21 декабря на 781-м километре ФАД "Кавказ". В результате столкновения 16 автомобилей пострадавших и погибших нет. Предварительными причинами ДТП назвали туман и несоблюдение водителями скоростного режима и дистанции. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

Ранее в Белом доме рассказали об аварии с участием кортежа Байдена.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: автомобили, дагестан, дтп, трасса
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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