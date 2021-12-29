Операция проводилась сотрудниками ФСБ.

В Дагестане пресекли деятельность сети криптоферм. Об этом рассказали журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на данные пресс-службы правоохраниельных органов по региону. Известно, что операция проводилась силами ФСБ. Незаконная деятельность злоумышленников пресечена на территории Махачкалы, Кизляра, населенных пунктов Кульзеб и Новое Гадари Кизилюртовского района.

Обнаружено и изъято 4343 единицы компьютерной техники стоимостью более 500 миллионов рублей. пресс-служба ФСБ по региону

Эксперты по предварительной оценке считают, что фигуранты расследования незаконно потребляли электрическую энергию в 8 мегаватт ежечасно. Сейчас потерпевшая сторона (филиал ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго") проводит подсчет суммы материального ущерба для государства.

СМИ: Набиуллина поддержала полный запрет криптовалюты в России под влиянием ФСБ.

Фото и видео: Telegram/РИА Новости

