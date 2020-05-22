При попытке задержания преступники оказали вооруженное сопротивление сотрудникам сил правопорядка.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что в Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, готовивших теракты. Об этом сообщают в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

Операцию провели в Хасавюртовском районе Дагестана. Отмечается, что группировка принадлежала к запрещенной в России террористической организации. При задержании боевики применили оружие и гранаты.

В ведомстве заявили, что боевики планировали нападения на сотрудников правоохранительных органов .

Ранее мы сообщали о том, что власти Пакистана заявили о двух выживших при крушении самолёта.

Видео:Национальный антитеррористический комитет