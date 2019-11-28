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В Москве и Дагестане задержали четырех участников ОПГ "Шараповские"

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Их обвинили в совершении ряда убийств и других особо тяжких преступлений.

В Москве и Дагестане задержали четырех участников ОПГ "Шараповские". Их обвинили в совершении ряда убийств и других особо тяжких преступлений. Об этом пишет ТАСС.

Подозреваемые орудовали в период с 2007 по 2015 гг. Они убивали  предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищали людей, занимались вымогательствами, грабежами и разбоями.

Во время обысков следователи совместно с оперативниками обнаружили целый арсенал оружия. Были изъяты гранаты и другие боеприпасы. Следствие продолжает устанавливать всех причастных к преступлениям.

В группировку входило более 250 человек, в их числе были действующие на тот момент сотрудники МВД по Республике Дагестан, адвокаты адвокатской палаты Дагестана, а также члены террористического подполья.

Ранее мы писали, что крупная преступная банда Колесникова предстанет перед судом в Петербурге.

Теги: опг, похищение человека, разбой, убийство
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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