Их обвинили в совершении ряда убийств и других особо тяжких преступлений.

В Москве и Дагестане задержали четырех участников ОПГ "Шараповские". Их обвинили в совершении ряда убийств и других особо тяжких преступлений. Об этом пишет ТАСС.

Подозреваемые орудовали в период с 2007 по 2015 гг. Они убивали предпринимателей и сотрудников правоохранительных органов, похищали людей, занимались вымогательствами, грабежами и разбоями.

Во время обысков следователи совместно с оперативниками обнаружили целый арсенал оружия. Были изъяты гранаты и другие боеприпасы. Следствие продолжает устанавливать всех причастных к преступлениям.

В группировку входило более 250 человек, в их числе были действующие на тот момент сотрудники МВД по Республике Дагестан, адвокаты адвокатской палаты Дагестана, а также члены террористического подполья.

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