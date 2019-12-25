В Дагестана умерла 27-летняя беременная с коронавирусом

Девушка была на 17 неделе беременности.

В Дагестане из-за осложнений коронавируса умерла молодая беременная женщина.

ТАСС со ссылкой на заместителя министра здравоохранения республики Дагестан сообщает, что накануне, 15 апреля, в тяжелом состоянии была госпитализирована из Хасавюрта в Республиканский центр инфекционных болезней 27-летняя беременная женщина. У нее был диагностирован COVID-19 и двухсторонняя пневмония. Вечером в среду молодая женщина умерла. Уточняется, что она была на 17ой неделе беременности.

Всего в Дагестане скончались 6 человек с коронавирусной инфекцией, трое из них за последние сутки.

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