В ДТП с шестью машинами в Москве погиб человек

Медики госпитализировали с места аварии одного пациента в тяжелом состоянии.

В Telegram-канале Госавтоинспекции сообщили о том, что в Москве произошла смертельная автомобильная авария на 53-м километре МКАД. Жертвой трагедии стал один человек, еще один пострадал. Сейчас пациент находится в тяжелом состоянии. В ДТП оказались задействованы шесть транспортных средств. В социальных сетях распространился видеоролик, на котором зафиксировано, как внедорожник в просвет между бетонными отбойниками вылетел на полосу встречного движения, где почти в лоб столкнулся с другой машиной. Ударом последний автомобиль отброшен в сторону транспорта, находившегося на соседней полосе.

Движение в районе аварии затруднено, сотрудники ГАИ занимаются оформлением ДТП и принимают все меры для оперативного устранения поврежденных автомобилей с проезжей части. пресс-служба Госавтоинспеции по региону

В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что по предварительных данным, водитель Mitsubishi, следуя по внешней стороне МКАД, не справился с управлением. Погибла женщина 1991 года рождения, также был госпитализирован водитель автомобиля Mitsubishi.

Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Кикшеринг" в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / Дептранс Москвы