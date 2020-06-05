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В ДТП с шестью машинами в Москве погиб человек

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Медики госпитализировали с места аварии одного пациента в тяжелом состоянии.

В Telegram-канале Госавтоинспекции сообщили о том, что в Москве произошла смертельная автомобильная авария на 53-м километре МКАД. Жертвой трагедии стал один человек, еще один пострадал. Сейчас пациент находится в тяжелом состоянии. В ДТП оказались задействованы шесть транспортных средств. В социальных сетях распространился видеоролик, на котором зафиксировано, как внедорожник в просвет между бетонными отбойниками вылетел на полосу встречного движения, где  почти в лоб столкнулся с другой машиной. Ударом последний автомобиль отброшен в сторону транспорта, находившегося на соседней полосе.

Движение в районе аварии затруднено, сотрудники ГАИ занимаются оформлением ДТП и принимают все меры для оперативного устранения поврежденных автомобилей с проезжей части.

пресс-служба Госавтоинспеции по региону

В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что по предварительных данным, водитель Mitsubishi, следуя по внешней стороне МКАД, не справился с управлением. Погибла  женщина 1991 года рождения, также был госпитализирован водитель автомобиля Mitsubishi. 

Госавтоинспекция проведет профилактическое мероприятие "Кикшеринг" в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / Дептранс Москвы

Теги: мкад, москва, смертельная авария
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Происшествия, ДТП,

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