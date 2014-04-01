  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ДТП с несколькими машинами в Приморском районе пострадали люди
Сегодня, 13:52
61
smirenny

В ДТП с несколькими машинами в Приморском районе пострадали люди

0 0

Столкновение спровоцировало километровую пробку.

Днем в субботу, 27 марта, в Приморском районе Петербурга, на пересечении улицы Сизова и проспекта Королёва столкнулись сразу несколько машин.  Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Судя по предоставленным снимкам, столкнулись порядка четырех машин. На место прибыли реанимация, "скорая" и спасатели. Авария спровоцировала километровую пробку. По предварительным данным, один из водителей отправлен в больницу, второму оказали медицинскую помощь на месте.

Точные обстоятельства аварии и количество пострадавших пока не известно. Сотрудники полиции выясняют подробности происшествия.

Ранее мы писали, что в смертельной аварии под Липецком погибли три человека.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии