В ДТП с несколькими машинами в Приморском районе пострадали люди

Столкновение спровоцировало километровую пробку.

Днем в субботу, 27 марта, в Приморском районе Петербурга, на пересечении улицы Сизова и проспекта Королёва столкнулись сразу несколько машин. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

Судя по предоставленным снимкам, столкнулись порядка четырех машин. На место прибыли реанимация, "скорая" и спасатели. Авария спровоцировала километровую пробку. По предварительным данным, один из водителей отправлен в больницу, второму оказали медицинскую помощь на месте.

Точные обстоятельства аварии и количество пострадавших пока не известно. Сотрудники полиции выясняют подробности происшествия.

Ранее мы писали, что в смертельной аварии под Липецком погибли три человека.

Фото: vk.com/spb_today