В ДТП с грузовиком на Ставрополье погибли три человека. Об этом рассказали представители правоохранительных органов по региону. В полиции уточнили, что после столкновения легкового автомобиля с фурой в реанимацию попал еще один человек. В МВД уточнили, что водитель легковушки врезалась в стоящий на обочине "Камаз". Инцидент произошел в Буденновске около 4 часов утра по Строительной улице.
Водитель Nissan Fuga выбрала небезопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила выезд за пределы проезжей части.
пресс-служба МВД по региону
В полиции объяснили, что жертвами трагедии стала 19-летняя водитель и двое ее пассажиров, которым было по 25 лет. Пострадал еще один пассажир. С тяжелым травмами он госпитализирован. Известно, что погибшая получила водительское удостоверение полгода назад. В настоящее время оперативники взяли у всех жертв биозабор крови на установление состояния опьянения.
Один человек пострадал в лобовом ДТП под Выборгом.
Фото: Instagram/26gibdd
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