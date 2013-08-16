За рулем Nissan Fuga находилась девушка, которая получила права полгода назад.

В ДТП с грузовиком на Ставрополье погибли три человека. Об этом рассказали представители правоохранительных органов по региону. В полиции уточнили, что после столкновения легкового автомобиля с фурой в реанимацию попал еще один человек. В МВД уточнили, что водитель легковушки врезалась в стоящий на обочине "Камаз". Инцидент произошел в Буденновске около 4 часов утра по Строительной улице.

Водитель Nissan Fuga выбрала небезопасную скорость движения, не справилась с управлением и допустила выезд за пределы проезжей части. пресс-служба МВД по региону

В полиции объяснили, что жертвами трагедии стала 19-летняя водитель и двое ее пассажиров, которым было по 25 лет. Пострадал еще один пассажир. С тяжелым травмами он госпитализирован. Известно, что погибшая получила водительское удостоверение полгода назад. В настоящее время оперативники взяли у всех жертв биозабор крови на установление состояния опьянения.

Один человек пострадал в лобовом ДТП под Выборгом.

Фото: Instagram/26gibdd