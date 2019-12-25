В ДТП с грузовиками на трассе "Кола" погиб 20-летний водитель

Водитель, управляя фургоном "Газ" вне населенного пункта, пересек сплошную линию разметки и врезался во встречный грузовой автомобиль "КамАЗ" с полуприцепом

Полиция начала проверку обстоятельств смертельной аварии с участием грузовых автомобилей, произошедшей на трассе "Кола" в Лодейнопольском районе. ДТП случилось 1 апреля в 19:00 на 186-м километре дороги, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники ГИБДД установили, что 20-летний водитель, управляя фургоном "Газ" вне населенного пункта, пересек сплошную линию разметки и врезался во встречный грузовой автомобиль "КамАЗ" с полуприцепом, которым управлял 40-летний мужчина.

Водитель фургона погиб на месте происшествия.

Ранее мы сообщили о том, что в Ломоносовском районе водитель Mitsubishi врезался в дерево и погиб.

Фото: Piter.TV