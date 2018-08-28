В ДТП рядом с Пижмой в микроавтобусе погибли два человека

Шофёр большегруза сбежал.

Грузовик и микроавтобус столкнулись недалеко от поселка Пижма Гатчинского района Ленинградской области. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД.

По предварительным данным, авария произошла около девяти утра во вторник, 28 августа. Столкнулись грузовик "ДАФ" и микроавтобус "Пежо Бокстер". В результате аварии на месте погиб водитель микроавтобуса и его пассажир. Шофер второго автомобиля сбежал и оставил ни в чем не виноватого случайного попутчика в кабине. Водителя грузовика разыскивают, обстоятельства аварии предстоит выяснить.

Во вторник во время ДТП у Исаакиевского собора машина перевернулась на бок.

Видео: ДТП и ЧП. СПб/ ВК