В ДТП под Воронежем погибли три человека

В Воронежской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. Об этом информирует пресс-служба УМВД по региону.
Инцидент произошел 19 июля. В Хохольском районе Воронежской области произошло столкновение легковушки и большегруза.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Веста" выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузным автомобилем "Вольво", которым управлял 37-летний местный житель.
из сообщения пресс-службы УМВД по Воронежской области
В результате ДТП от полученных травм скончались женщина и двое мужчин. Их личности пока не установлены. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Ранее мы сообщали, что на трассе М-11 микроавтобус и легковушка вылетели за ограждение.
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