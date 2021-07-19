В ДТП под Воронежем погибли три человека

Личности погибших устанавливаются.

В Воронежской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека. Об этом информирует пресс-служба УМВД по региону.

Инцидент произошел 19 июля. В Хохольском районе Воронежской области произошло столкновение легковушки и большегруза.

По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Веста" выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузным автомобилем "Вольво", которым управлял 37-летний местный житель. из сообщения пресс-службы УМВД по Воронежской области

В результате ДТП от полученных травм скончались женщина и двое мужчин. Их личности пока не установлены. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

Ранее мы сообщали, что на трассе М-11 микроавтобус и легковушка вылетели за ограждение.

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