В лобовом ДТП под Лугой пострадал водитель "ВАЗа". Подробности аварии привели 13 декабря в группе "Место происшествия |ДТП| ЧП | г. Луга" в соцсети "ВКонтакте" со ссылкой на Госавтоинспекцию по Лужскому району.
По предварительной информации, в девятом часу утра в воскресенье на 5-м километре трассы "Петербург – Псков" водитель "ВАЗа" вывел автомобиль на встречную полосу движения, где машина столкнулась с "Рено Дастер".
Уточняется, что ДТП случилось на втором подъезде к городу Луга – между Калгановкой и Раковичами.
Ранее мы сообщали о том, что каршеринг снес светофор на перекрестке Выборгского шоссе с улицей Жени Егоровой. Пользователи в комментариях выдвинули свою версию ДТП.
Фото: ВКонтакте / Место происшествия |ДТП| ЧП | г. Луга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все
СEKС Знaкoмcтвa! Oдинокие и Зaмужниe очень хoтят ceкca, все бeсплатнo и анoнимнo. Здеcь дaют в пoпу и бeрут в рoт, мoжешь убедитьcя cам---- http://bit.do/myseks