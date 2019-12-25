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В лобовом ДТП под Лугой пострадал водитель "ВАЗа"
Сегодня, 21:30
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mook1

В лобовом ДТП под Лугой пострадал водитель "ВАЗа"

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Авария произошла утром 13 декабря.

В лобовом ДТП под Лугой пострадал водитель "ВАЗа". Подробности аварии привели 13 декабря в группе "Место происшествия |ДТП| ЧП | г. Луга" в соцсети "ВКонтакте" со ссылкой на Госавтоинспекцию по Лужскому району.

По предварительной информации, в девятом часу утра в воскресенье на 5-м километре трассы "Петербург – Псков" водитель "ВАЗа" вывел автомобиль на встречную полосу движения, где машина столкнулась с "Рено Дастер". 

Уточняется, что ДТП случилось на втором подъезде к городу Луга – между Калгановкой и Раковичами.

Ранее мы сообщали о том, что каршеринг снес светофор на перекрестке Выборгского шоссе с улицей Жени Егоровой. Пользователи в комментариях выдвинули свою версию ДТП.

Фото: ВКонтакте / Место происшествия |ДТП| ЧП | г. Луга

Теги: авария, дтп, луга
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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Сегодня 21:49

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